Sivas Ticaret Borsası 2025 yılı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Canlı tosunun önceki yıl 280 TL olan kilogram fiyatı bu yıl 350 TL olarak tespit edildi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, kentteki kurbanlık fiyatları ve kesim hizmetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sivas’ta ki besiciler ve kombina sahipleriyle yapılan toplantının ardından belirlenen fiyatları kamuoyuyla paylaşan Karakaya, "Tosun canlı kilogram fiyatı 350 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 330 TL, inek 280 TL, dişi koyun 250 TL, erkek koyun ise 350 TL olarak belirlendi. Kombinalarda uygulanacak kesim ücretleri ise büyükbaş hayvan için 7.500 TL, küçükbaş hayvan için 2.000 TL olacak. Ayrıca söküm ve paylama ücreti 7.500 TL, et çekim ücreti ise kilogram başına 20 TL olarak kararlaştırıldı" dedi.

2024 yılında ki fiyatlar

2024 yılında ise; canlı tosun kilogram fiyatı 280 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 270 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 250 TL, dişi koyun 250 TL, erkek koyun ise 280 TL, kombinalardaki kesim ücretleri büyükbaş için 5 bin TL, küçükbaş için 1500 TL, söküm ücreti 3 bin TL, , paylama ücreti 2 bin TL, et çekim ücreti ise 15 TL olarak belirlenmişti.

Kurban Alımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Hayvan alımında dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Başkan Karakaya, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Vatandaşlarımız, kurbanlıklarını Sivas Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla temin edebilirler. Kesim işlemlerinin ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsatlı mezbaha ve kombinelerde, belediyelerin belirlediği geçici kesim alanlarında ya da besi çiftliklerinde yapılması büyük önem taşıyor." Dedi.

Karakaya, kurbanlık hayvanların küpeli olması gerektiğinin altını çizerek, "Veteriner sağlık raporu bulunmayan, çok zayıf görünen, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, çok genç, etleri yeterince olgunlaşmamış, bakışları cansız, salya akıntısı olan ya da uzuvları eksik hayvanlar kesinlikle alınmamalı" şeklinde konuştu.

Et Çekiminde Merdiven Altı Uyarısı

Et çekimiyle ilgili denetimlerin bu yıl da süreceğini belirten Karakaya şunları ilave etti "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan, seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı"