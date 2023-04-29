Tarım ve hayvancılığın son yıllarda ivme yakaladığı Sivas’ta küçükbaş hayvancılık gelişmeye devam ediyor.

Valilik himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesinin de katkılarıyla kentte küçükbaş hayvan sayısı 1 milyonu aştı.

Sivas’ta 2018’de 578 bin 436 olan küçükbaş hayvan varlığı sayısı 2019’da 636 bin 582’ye, 2020’de 740 bin 583’e, 2021’de 919 bin 687’ye, 2022’de ise 1 milyon 309’a ulaştı.