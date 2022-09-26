Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre 2021 Ağustos ayında 999 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında 926 konut satıldı.

Kentte; Ağustos ayında satılan 926 konutun 143’ünü ipotekli satışlar, 783’ünü de diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Ağustos ayında satılan konutların 335’ini ilk el satış, 591’ini ise ikinci el satış oluşturdu.