Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin konut satışı verilerini açıkladı, Sivas’ta 2024 yılında satılan konut sayısı bir önceki yıla göre bin 512 adet artarak 8 bin 545’e yükseldi.

Verilere göre 2023 yılında 7 bin 33 konutun satıldığı Sivas’ta 2024 yılında 8 bin 545 konut satıldı. Konutların 685’ini ipotekli satışlar 7 bin 860’ını ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta 2024 yılında satılan 8 bin 545 konutun 3 bin 465’ini ilk el satış, 5 bin 80’ini de ikinci el satış oluşturdu.