Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre 2021 Eylül ayında 824 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında 713 konut satıldı.

Kentte; Eylül ayında satılan 713 konutun 121’ini ipotekli satışlar, 592’sini de diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Eylül ayında satılan konutların 259’unu ilk el satış, 454’ünü ise ikinci el satış oluşturdu.