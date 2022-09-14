Sivas’ın Gürün ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas’ın Gürün ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yılanhöyük mevkiinde meydana geldi. Kader Doğan yönetimindeki 44 AED 911 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attıktan sonra yoldan çıktı. Kazada sürücü Doğan ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gürün Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.