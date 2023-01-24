Sivas İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ‘şehirde ne varsa köyde de o olacak’ sözünü ilke edinerek; kırsalda atığın toplanması, taşınması, dönüştürülerek geri kazandırılması, bertaraf edilmesi ve bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakım çalışmalarını yürütüyor.

Sivas İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ‘şehirde ne varsa köyde de o olacak’ sözünü ilke edinerek; kırsalda atığın toplanması, taşınması, dönüştürülerek geri kazandırılması, bertaraf edilmesi ve bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakım çalışmalarını yürütüyor.

Her mevsim ilçe ve köylerde temiz bir çevre ortaya koymak için gayret gösteren ekipler; çöplerin toplanmasıyla önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde çöplerin uygun periyotlarla toplanması ile çöplerden oluşan kokunun da önüne geçiliyor ve çevre sağlığı korunuyor.

2022 yılında belediyeler ile yapılan protokoller çerçevesinde toplamda, 25 adet çöp kamyonu, 74 personel ile 682 adet köyde, 7 bin 601 adet çöp konteyneri ile kırsalda yaşayan vatandaşların tamamına yakınına hizmet götürüldü.

Bu hizmetler sonucu 32 bin ton çöp doğaya zarar vermeden toplandı. Ayrıca 2022 yılı içerisinde 4 adet çöp kamyonu ve 735 adet çöp konteyneri alımı gerçekleştirildi. Diğer yandan 2022 yılında 98 adet çevre denetim işi yapıldı.

Sivas Valiliği himayelerinde il özel idaresi marifetiyle 2022 yılında, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 11 milyon 435 bin TL’lik çalışma şehre kazandırıldı.