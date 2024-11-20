Sivas’ta kayıp olarak aranan 70 yaşındaki şahıs, köye 3 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. Yaşlı adamın silahla yaralanarak öldüğü tespit edildi.

Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde dün akşam namaz kılmak için evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Mustafa Polat’tan (70) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, Polat’ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Polat’ın köyün 3 kilometre ilerisinde ateşli silahla yaralanarak öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.