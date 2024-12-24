Türkiye Bankalar Birliği (TBB), karşılıksız işlemi yapılan çek sayıları ve tutarlarına ilişkin verileri paylaştı. 2024’ün ilk 11 ayında Sivas’ta karşılıksız işlem yapılan çek sayısı bin 102 oldu.

Kentte karşılıksız işlemi yapılan çeklerin aylara göre dağılımı Ocak’ta 105, Şubat’ta 65, Mart’ta 51, Nisan’da 87, Mayıs’ta 74, Haziran’da 58, Temmuz’da 162, Ağustos’ta 58, Eylül’de 213, Ekim’de 166, Kasım’da ise 63 olarak kayıtlara geçti.

Risk Merkezi, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Sivas’ta bu yılın Ocak-Kasım döneminde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı 539 milyon 206 bin lira oldu.

Sivas’ta karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en fazla olduğu ay 83 milyon 364 bin lira ile Temmuz oldu.