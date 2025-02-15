Sivas’ta çocuklar yağan karın tadını çıkardı. Sokaklara akın eden çocukların bir kısmı karda kayarken bir kısmı top oynayarak tatilin keyfini çıkardı.

Sivas’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, bu durumu eğlenceye çevirdi. Kimi çocuklar karda kayak yaparken, kimileri de kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Çocukların kar sevincine aileleri de eşlik ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"Karda kayınca üzüntüm gitti"

Kayak yapmayı sevdiğini söyleyen Osman Hulusi Tütüncü, "Kışın ve karın en sevdiğim yanı kayak yapmaktır. Kayak yaparken eğleniyorum. Arkadaşlarımla birlikte kartopu savaşı yapıyorum. Bugün kar tatili olduğu için bu fırsatı değerlendirmek istedim. Okulların tatil olmasına üzüldüm ama karda kayınca üzüntüm gitti" dedi.

Karın tadını çıkaran bir diğer çocuk Halil Asaf Bulut ise, "Burada çok eğleniyoruz. Kar yağdığı için çok mutluyuz. Babamla birlikte karın içinde top oynuyoruz" diye konuştu.