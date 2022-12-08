Sivas’ta 250 sporcunun katılacağı “Sivas karate il şampiyonası” hafta sonu Taha Akgül Spor Salonunda başlayacak.

Sivas’ta 250 sporcunun katılacağı “Sivas karate il şampiyonası” hafta sonu Taha Akgül Spor Salonunda başlayacak.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciği organizesinde Sivas’ta “Sivas karate il şampiyonası” müsabakaları yapılacak.

10-11 Aralık’ta Taha Akgül Spor Salonunda yapılacak olan şampiyona ferdi ve takım halinde gerçekleştirilecek. İl şampiyonası minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorisinde yapılacak.

Yaklaşık 250 sporcunun katılacağı şampiyona sonunda sporculara madalya, takımlara ise kupa takdim edilecek.

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise, il şampiyonası katılacak takımlara başarılar dileyerek, “Yaklaşık 250 sporcumuz ter dökecek. 2 gün sürecek olan şampiyona sonunda dereceye girenlere kupa ve madalya vereceğiz. Katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.