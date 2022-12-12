Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Karate İl Temsilciliği organizesinde düzenlenen “Sivas karate il şampiyonası” sona erdi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Karate İl Temsilciliği organizesinde düzenlenen “Sivas karate il şampiyonası” sona erdi.

4 Eylül spor vadisi Taha Akgül spor salonunda 250 sporcunun katılımı ile düzenlenen müsabakalar büyük bir coşku içerisinde gerçekleşti.

Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve 21 yaş altı kategorilerinde erkek-kız kata ve kumite dallarında düzenlenen il şampiyonasında sporcular birbirleriyle kıyasıya yarışarak madalya kazanmanın heyecanını yaşadılar.

Sivas karate il şampiyonasına bu yıl Sivas Gençlik Spor Kulübü, Sivas Tempo Spor Kulübü, Sivas Belediyespor Kulübü, Sivas Fetih Spor Kulübü, Sivas Akademi Spor Kulübü, Sivas Volkan Spor Kulübü ve Yiğido Savunma Sporları Kulübü olmak üzere toplam 7 kulüp katıldı.

Kupa ve madalya verildi

Kategorisinde ve kilosunda başarılı olan sporcular ilk üçe girerek madalyaların sahibi olmayı başardı. Yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyalarını, kulüplere ise kupalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürleri, Sivas Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten tarafından takdim edildi.