Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle tüm birinci küme maçlar ertelendi.

Sivas’ta ani bastıran kar yağışı bazı amatör maçların ertelenmesine neden oldu. 4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahalarda, Şarkışla İlçe Stadyumu, Yıldızeli İlçe Stadyumu ve Koyulhisar İlçe Stadyumunda oynanması planlanan futbol maçları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Futbol İl Tertip Kurulu (ASKF) tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle maçların ertelendiği duyuruldu.

ASKF yönetiminin, ilerleyen günlerde yeni maç tarihlerini açıklayacağı da öğrenildi.