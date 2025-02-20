Sivas’ta etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ederken Sivas Belediyesi ekipleri de şehir içi ulaşımın aksamaması adına 55 araç ve 178 personel ile 7 gün 24 saat görev yapıyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun öncülüğünde aylar öncesinden hazırlıklarını yapan Belediye ekipleri, kar yağışının yoğunlaşmasıyla birlikte kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına hız verdi.

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler; ana arterler başta olmak üzere yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler ile caddeler ve ara sokaklarda yoğun mesai harcıyor. Mahalle muhtarları ile koordineli olarak çalışan Belediye ekipleri, kaldırımlardaki biriken karları iş makineleri ve küreklerle temizlerken aynı zamanda oluşabilecek buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.