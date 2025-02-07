Sivas’ta son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası birçok yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan 374 köy yolunu açmak için gece gündüz çalışıyor.

Yurdun bir kısmını etkisi altına alan yoğun kardan Sivas’ta nasibini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod vererek uyardığı kent, aralıksız yağan kar sonrası beyaza büründü. Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yoğun yağan kar sonrası 374 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmak için Sivas İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Altınyayla, Gemerek, Divriği ve Hafik ilçelerinde gece gündüz çalışan iş makinaları, yolları açmak için çaba sarf ediyor.