Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 268 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 268 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; yoğun yağan kar nedeniyle Divriği, Gürün, Zara ve Suşehri ilçelerinde bulunan 268 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan bugüne kadar yolu kapanıp yeniden ulaşıma açılan yer sayısının 224 olduğu bildirildi.