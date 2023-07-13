Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde video mediastinoskop cihazı ve sterilizasyon cihazları hizmete alındı.

“Kanser türlerinin tanısı çok daha rahat yapılabilecek”

Video mediastinoskop cihazının açılışından önce açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Yıldız “Üniversite Hastanemize yeni cihazlar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu en son alınan cihazla ülkemizde ve ilimizde beyaz topraktan ötürü sıkça görülen akciğer zarı kanseri başta olmak üzere diğer kanser türlerinin tanısı çok daha rahat yapılabilecek. Geleneksel cihazlarla çok küçük bir delikten bakılarak hastalık bulguları araştırılırken kısıtlı görüş alanı nedeniyle akademisyen ve öğrenciler ameliyatları yeterince izleyemiyordu. Yeni cihazımız yirmi kat daha büyük görüntü vererek tanı koyma oranını artırıp kanama ve komplikasyon risklerini düşürüyor. Şehrimize ve Üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

“Cihazımızla hastalığı tespit oranı çok yükseldi”

Hastane Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Karadayı “Özellikle Yıldızeli bölgesi, beyaz toprak kaynaklı olarak akciğer kanserinin yüksek oranda görüldüğü bir yer. Cihazımızla hastalığı tespit oranımız çok yükseldi. Ayrıca kanser olmayan tüberküloz gibi hastalıkların tanısında da cihazımız çok önemli bir rol oynayacak.” ifadelerini kullandı.

“Daha fazla ameliyat yapacağız”

Sterilizasyon cihazlarının açılışında açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Doğan “Cihazımız yaklaşık 450 litre kapasiteye sahip. Buhar ısısıyla cerrahi aletleri en ufak bir mikrop kalmayacak şekilde sterilize ediyor. Aletler, bu sayede çok hızlı şekilde bir diğer ameliyata hazır hale geliyor. Bu sayede inşallah daha fazla ameliyat yapacağız” şeklinde konuştu.