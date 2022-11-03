Edinilen bilgilere göre, yangın merkeze bağlı İşhan köyünde meydana geldi. İ.G.’ye ait kafenin çatı katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta bir kafenin çatı katında çıkan yangın görenleri korkuttu.

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