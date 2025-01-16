Sivas’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kaçak silah, fişek ve sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 SKM kapsamında Silah ve Mühimmat Kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 Ocak’ta eşzamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ikamet ve eklentilerinde, bir işyeri ve 2 araçta gerçekleştirdikleri arama neticesinde, bir adet 9x19 mm ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 2 bin 300 adet tabanca fişeği, 50 adet 1’er litrelik şişe halinde toplam 50 litre sahte içki ele geçirildi. Olaya ilişkin, 3 şahsa 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.