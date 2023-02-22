Sivas’ta bir iş yerinde yapılan aramada 18 bin dal bandrolsüz boş makaron ile 8 bin 400 dal kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas’ta bir iş yerinde yapılan aramada 18 bin dal bandrolsüz boş makaron ile 8 bin 400 dal kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan incelemelerde 8 bin 400 dal sigara ile 18 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin, bir şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.