Sivas’ta polis ekiplerince iki farklı iş yerine yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla operasyonlar düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iki farklı iş yerine gerçekleştirilen operasyonlarda; 67 adet elektronik sigara, 16 adet elektronik sigara likiti, 80 adet elektronik sigara coili, 600 adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi. 2 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.