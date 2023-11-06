Sivas’ın İmranlı ilçesinde elektrik direğine çıkan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kurtarıldı.
Sivas’ın İmranlı ilçesinde elektrik direğine çıkan yavru kedi mahsur kaldı. Elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi görenler, durumu İmranlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri araç merdiveni ile kablolara dolanan yavru kediyi kurtardı. Kediyi aşağı indiren itfaiye ekipleri, doğal yaşam alanına bıraktı.
Kedinin elektrik direğinden kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.