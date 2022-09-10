Sivas’ta Farkındalık Artırımı ve Deneyim Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği projesinin tanıtımı yapıldı.

Sivas’ta Farkındalık Artırımı ve Deneyim Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği projesinin tanıtımı yapıldı.

Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği ve Sivas Doğaltaş ve Madenciler Derneği tarafından Farkındalık Artırımı, Deneyim Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği projesinin tanıtım programı düzenlendi. Mermer ocak işçilerini, işverenlerini, çalışan ailelerini, çocuklarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı, deneyimlerin paylaşımını hedefleyen proje Hamidiye Kültür parkında bulunan bir kafede düzenlenen programla tanıtıldı. Projenin tanıtım programına Kamu Kurum ve Kuruluşları temsilcileri, Sivas Toplum Örgütlerinin Başkan ve Yöneticileri, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve çok sayıda sektör mensupları katıldı.

“Bir insanın hayatının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz”

TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek, proje ile birlikte bir insanın hayatının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, “ Sivas’ta iş güvenliğiyle ilgili maden ve mermer ocakların da 160 kişi, Muğla’da ise 200 kişi olmak üzere 2 pilot bölgemiz var. Öncelikle Muğla’da bulunan 200 kişiye sertifikalarını verdik. Ardından bugün Sivas’ta bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bizim 19 tane derneğimiz, 2 tanede maden ihracatçılar birliğimiz var. Haziran ayında Muğla’da bölge toplantımızı yaptık. 19 Ağustos’ta Denizli’de bugünde Sivas’ta gerçekleştireceğiz. 14-15 Ekimde ise kısmet olursa Diyarbakır’da gerçekleştireceğiz. Projemiz çalışanlarımızı iş güvenliği hakkında bilgilendirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamak. İçi dolu bir proje. Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte bu projeyi tanıtıyoruz. Bir insanın hayatının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ciddi anlamda da olumlu tepkiler aldık” dedi.