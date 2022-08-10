Sivas kent merkezinde 8 dönümlük alana goji berry diken girişimci, meyvenin kuşlara yem olması üzerine tarlasının bir kısmını fileyle kaplayarak çözüm aradı.

Sivas kent merkezinde 8 dönümlük alana goji berry diken girişimci, meyvenin kuşlara yem olması üzerine tarlasının bir kısmını fileyle kaplayarak çözüm aradı.

Ergün Doğan isimli girişimci, Sivas il merkezinde bugüne kadar denenmemiş olan goji berry üretmeye karar verdi. Yeşilyurt Mahallesi’nde 8 dönüm alana bin 800 goji berry fidanı diken Doğan, büyük umutlarla üretime başlarken kuşları hesap edemedi. Meyveler olgunlaşmaya başlayınca kuşlar bahçeye dadandı. Kuşlar açıkta kalan meyvelerin neredeyse tamamını yerken, Doğan çareyi bahçenin bir kısmını file ile kaplamakta buldu. File maliyeti çok yüksek olduğu için bahçenin sadece bir kısmını kapatabilen Doğan, kuşlarla baş edebilmek için farklı çareler arıyor.

Ergün Doğan, açıkta kalan meyvelerin yüzde 99’unu kuşların yediğini söyleyerek, “Bin 800 civarında bir ağaç diktik. Büyük olan ağaçlar gayet güzel oldular. Büyüdüler, sonra bize bunun kuş zararlısı var, en önemli zararlardan biri. Biz de kuşlara karşı fileyle kapatmak için uğraş verdik. Bu da bir maliyet, bu maliyetin altından kalkmak kolay olmuyor. En azından 3’te 1’ini kapatalım dedik, kapattık. Kalan kısmın yüzde 98-99’unu kuşlar tüketiyor. İçerde kalan kısma kuş girmediyse meyveler kalıyor. Bu sene bize kalan örtünün altındakiler oldu” dedi.

“Beklentimiz çok yüksekti”

Beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirten Doğan, “Beklentilerimiz çok yüksekti. Kurban Bayramı’ndan sonra bahçeye uğrayamadık. Ağaçlardaki çiçeklere baktığımızda çok yoğun bir meyve görünce bayramdan sonra bakarız, ürünümüzü toplarız dedik. Ekibimizi ayarladık, 10-15 kişi geldik. Ama geldiğimizde kuşlar meyveleri yemişti, bize bir şey bırakmadılar. Allah’tan örtü vardı da örtünün altındakiler bize kaldı” ifadelerini kullandı.