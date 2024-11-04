Bir zamanlar dünyanın en çok satan otomobili olarak tarihe geçen Tosbağa otomobil Sivaslı vatandaş tarafından hem çocuklarının anısını yaşatmak hem de reklam amaçlı çatıya konulunca ortaya ilginç manzaralar çıktı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Kemalettin Namoğlu, 40 yıl önce hurdacıdan bir zamanlar dünyanın en çok satan aracı olana 68 model Volkswagen Beetle marka namı değer Tosbağa otomobil satın aldı. Namoğlu, ruhsatsız olarak aldığı bu otomobili köy yollarında kullandı. Çocuklarıyla birlikte şoförlük acemiliğini bu araçta atan Namoğlu, trafiğe uygun yeni araç satın alınca Sarıgül ismini verdiği Tosbağa bir köşede anı olarak kaldı. Daha sonra Kayseri yolu üzerinde bir işletme açan Namoğlu, nostaljik bir süs ve hatıra olarak kalan bu otomobili kulübenin çatısının üzerine koydu. Hem çocuklarının anısını yaşatmak hem de reklam amaçlı yere değil çatıya konulan bu antika otomobil ortaya ilginç manzaralar çıkarttı.

Çocuklarının hatırasını çatıda yaşatıyor

Hem çocuklarının hatırası hem de reklam amaçlı otomobili çatıya koyduğunu söyleyen Kemalettin Namoğlu, “Sivas’a 20 kilometre mesafede sıcak çermik yolu üzerinde bir yazlık evim vardı. Çocuklarım bu araca köy yolunda biniyorlardı. Bu aracın ruhsatı yoktu. Bakımı ağırlaşmıştı. O yazlık evimi de talep üzerine halka açtım. Bu aracıda o evin çatısına koydum. 3 sene önce o evimi sattım. Satarken her şeyimi orada bıraktım ama bu araç çocuklarımın hatırası olduğu için getirip bunu çatıya koydum. İsmi Sarıgül. Aynı zaman da reklam amaçlı kullanıyorum. Önce yerdeydi çocuklar üzerine çıkarak ezdi. Tekrar çatıya çıkarmak zorunda kaldık. Araca isteyenler oluyor. Çocuklarımın hatırası olduğu için bekleyecek burada. 40 yıl önce bunu hurdacıdan aldım. Plakasız olarak aldım. Hep tarlada köyde binildi. Acemilikler bu arabada çıkartıldı. Trafiğe uygun araçlar alınca bu burada hatıra ve süs olarak kaldı” dedi.