Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Altuntabak Mahallesi Çiçekli Caddesi üzerinde meydana geldi. 58 ABJ 679 plakalı Opel marka otomobil ile 58 AFA 605 plakalı Peugeot marka otomobil sokak kesişimin de çarpıştı. Kazada otomobillerin içerisinde bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.