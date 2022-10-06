Sivas’ta Eylül ayında yapılan ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,04 artışla 9 milyon 309 bin dolar olarak gerçekleşti.

Sivas’ta Eylül ayında yapılan ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,04 artışla 9 milyon 309 bin dolar olarak gerçekleşti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Demirağ OSB’nin üretime başlaması ve Sivas’ın tamamının cazibe merkezi dahiline alınmasıyla ihracatın 1 milyar dolara çıkacağını söyledi.

2022 yılında ihracatta artışın devam ettiğini ifade eden TSO Başkanı Mustafa Eken, “Eylül ayında ihracatımız 9 milyon 309 bin dolara ulaştı. 2021 yılının Eylül ayında 6 Milyon 695 Bin dolar olan ihracatımız Yüzde 39,04 oranında arttı. Bu manada ihracatımızın artmasını sağlayan, her zaman gövdesini taşın altına koyan firmalarımızı, iş insanlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

“Sivas kabuğunu kırıyor ve ihracat pazarını geliştiriyor”

2022 yılının 3. Çeyreğinde toplam ihracat rakamının geçen yıla oranla yüzde 30 oranında arttığına dikkat çeken Başkan Eken, “2021 yılının 9 aylık döneminde yapılan ihracatımız 54 milyon 621 bin dolarken, bu yıl bu rakam 70 milyon 754 bin dolara ulaşması bizleri mutlu etti. Sivas kabuğunu kırıyor ve ihracat pazarını geliştiriyor. Ancak bizim en büyük beklentimiz ve talebimiz Demirağ OSB gibi Sivas 1. OSB, Gemerek ve Şarkışla OSB’nin de cazibe merkezi dahiline alınmasıdır. Eğer bu gerçekleşirse Sivas’ın ihracat rakamı 1 Milyar dolara ulaşacaktır. 1. OSB, Gemerek ve Şarkışla OSB’lerin de Cazibe Merkezine alınması için mücadelemizi ve taleplerimizi sürdürüyoruz. Sivas’ta işsizliği bitirmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi hak ettiği yere hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.