Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Sivas’ta bu yıl ihracat daha Aralık ayı tamamlanmadan 2021 yılını geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Sivas’ta bu yıl ihracat daha Aralık ayı tamamlanmadan 2021 yılını geçti.

Geçtiğimiz yıl 71 milyon 713 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Sivas’ta bu yılın Ocak-Kasım ayları arasında ihracat 86 milyon 444 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayında 8 milyon 500 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Sivas; 11 aylık veriler değerlendirildiğinde ihracatta 81 il içerisinde 55’inci sırada yer aldı.

Sivas’ta bu yıl en yüksek ihracatın yapıldığı ay 9 milyon 309 bin dolarla Eylül oldu. Eylül ayını 8 milyon 927 bin dolarla Nisan, 8 milyon 500 bin dolarla da Kasım izledi.

2022’de Sivas’ta ihracatın en az gerçekleştirildiği ay ise 5 milyon 815 bin dolarla Ağustos oldu.