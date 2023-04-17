Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 3. Kazanım Değerlendirme ve İzleme Sınavları LGS ve TYT oturumları ile başladı. Sınavlara il genelinde 16 bin 33 öğrenci katılım sağladı.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, bu kapsamda sınav uygulamasının gerçekleştirildiği Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu ve Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İlk olarak, Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunu ziyaret eden Aslan, sınava katılım sağlayan öğrencilere başarılar diledi. Aslan, daha sonra Okul Müdürü Ferhat Öztürk eşliğinde okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. HEDEF Projesi kapasımda okulda yürütülen çalışmalar üzerine öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunan Aslan, görüş, öneri ve talepleri de dinledi.

Aslan, küçük piyaniste başarılar diledi

Aslan, müzik öğretmeni Şener Cadoğlu’nun piyano alanında üstün yetenekli olduğunu tespit ettiği 5 B sınıfı öğrencisi Taha Mank ile de yakından ilgilendi. Bir süre küçük piyanistin performansını izleyen Aslan, kısa sürede büyük ilerleme kaydeden Mank ve onu keşfederek müzik alanında ilerlemesine katkı sağlayan öğretmeni Şener Cadoğlu’nu tebrik etti. Aslan, Mank’a başarılarının devamını diledi.

Aslan daha sonra Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, sınava katılım sağlayan öğrencilere başarılar diledi. Bir süre Okul Müdürü Ferhat Gencer ve okul idarecileri ile sohbet eden Aslan, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.