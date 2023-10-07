Millî Eğitim Bakanlığının politikaları istikametinde Sivas Valiliği himayesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi ve MİRAS Projesi çerçevesinde Sivas’ta 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırbulunuşluk sınavı gerçekleştirildi. Sınava 8 bin 594 8’inci sınıf, 7 bin 679 11’inci sınıf ve 9 bin 775 12’nci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 26 bin 48 öğrenci katılım sağladı.

Sivas Millî Eğitim Müdürü Necati Yener, Dörteylül Ortaokulunda sınav uygulamasına katılan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Bir süre okul Müdürü Emre Gürbüz ile görüşen ve okulun durumu hakkında bilgi alan Yener, okul binasında da incelemelerde bulundu.

Okul kantinini de ziyaret eden Yener, okul kantinlerinin temizliği ve düzeninin çok önemli olduğunu söyleyerek kantin işletmecileri ve okul idarecilerinin bu konuda oldukça hassas olmaları gerektiğini ifade etti.