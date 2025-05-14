Sivas’ta, Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas’ta, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in liderliğinde, Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında sürdürülen faaliyetlerin ele alındığı İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra; hayvan bakımevlerinin mevcut durumu, mevzuata uygunluğu, yerel yönetimlerin yükümlülükleri, insan-hayvan-çevre sağlığına ilişkin alınması gereken önlemler ile ilin mevcut kapasitesi ve ihtiyaçları ele alındı. Vali Şimşek, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 15. maddesi gereği kurulan İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun il düzeyindeki çalışmalardan doğrudan sorumlu olduğuna dikkat çekerek, sahipsiz hayvanların neden olduğu yaralanma veya ölüm olaylarında gecikmeksizin gerekli araştırmaların başlatılacağını, yasal ve idari işlemlerin eksiksiz şekilde yürütüleceğini söyledi. Toplantıya ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılırken, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ise video konferans yöntemiyle toplantıya katıldı.

"Hayvanların korunması insani, ahlaki ve toplumsal bir görevdir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yılmaz Şimşek, "Hayvanların korunması, yalnızca bir çevre meselesi değil; aynı zamanda insani, ahlaki ve toplumsal bir görevdir. Bu doğrultuda yapılacak her çalışma, toplumumuzun medeniyet seviyesinin de bir göstergesidir. Bu nedenle münferit uygulamalardan ziyade devletimizin kanun ve yönetmeliklerle belirlediği çerçevede hareket etmek büyük önem arz etmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatları doğrultusunda sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hızlı adımlar atıldığını ifade eden Şimşek, Kangal Üretim Çiftliği’nin Geçici Hayvan Barınağına dönüştürüldüğünü, gerekli personel görevlendirmelerinin yapıldığını ve mama üretim sistemi ile örnek bir barınak haline getirildiğini söyledi.

Sivas İli Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Birliği’nin kurulum sürecinin tamamlandığını belirten Vali Şimşek, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylarının ardından birliğin ilk toplantısının yapılacağını duyurdu.