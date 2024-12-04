Sivas’ta bulunan Dipsizgöl Şelalesi’nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buz sarkıtları oluştu. Yaklaşık 5 metreye ulaşabilen buz sarkıtları ve şelalenin eşsiz manzarası havadan görüntülendi.

Sivas’ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dipsiz Göl Şelalesi, ziyaretçilerini her mevsim ayrı bir güzellikle karşılıyor. Yazın serin suyu, ilkbahar aylarında yeşil manzarası, sonbaharda yağlıboya tablosuna benzetilen şelale, kış aylarında eşsiz manzara sunuyor. 50 metre yükseklikten akan suyun donmasıyla oluşan devasa buz sarkıtlarının boyu yaklaşık 5 metreye ulaştı. 3 mevsim ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Dipsizgöl Şelalesi, kış aylarında havaların soğuması nedeniyle sessizliğe büründü. Dron ile görüntülenen şelalenin manzarası, ortaya eşsiz görüntüler çıkarıyor.