Sivas’ta afetzede öğrenciler için hastanelerin çocuk servislerinde hastane sınıfları oluşturuldu.

Sivas’ta afetzede öğrenciler için hastanelerin çocuk servislerinde hastane sınıfları oluşturuldu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından eğitim-öğretimin devamlılığını sağlamak için önemli çalışmalar yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, afetten etkilenen ve hastanelerde tedavi gören öğrenciler için hastane sınıfları oluşturulması talimatını verdi.

Bu kapsamda Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) iş birliğinde Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çocuk servisleri içerisinde sınıf oluşturuldu. Okul ortamını sağlamak için her türlü detayın düşünüldüğü sınıflarda yatarak tedavi gören öğrencilere yönelik talep ve ihtiyaçlara göre öğretmen görevlendirmesi yapılarak eğitim-öğretim gerçekleştirilecek.