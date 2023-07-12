Sivas Numune Hastanesi Sağlık Bakanlığı’nın ilk defa gerontologları kamu hastanelerinde istihdam etme kararı doğrultusunda, hastane bünyesinde gerontolog hizmet vermeye başladı.

Sivas Numune Hastanesine gerontolog olarak atanan Gülşah Karaosmanoğlu, “Gerontoloji, yaşlılıkla ilgili fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal değişimleri inceler. Günümüzde yaşlıların bağımsız bir şekilde yaşamlarını sürdürülebilmesi için sosyal yönden desteklenmesi gerekmektedir” dedi.

“Amaç yaşlının yaşam kalitesini korumak için neler yapılabileceğini tespit etmek”

Gerontologların çalışma alanları ile ilgili bilgi veren Karaosmanoğlu, “Gerontologlar, yaşlılık sürecinin fizyolojik değişimlerini, yaşlı bireylerin sağlık durumunu, yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerini, yaşlı nüfusun sosyal ilişkilerini, yaşlılara yönelik toplumsal politikaları ve yaşlılıkla ilgili diğer çeşitli konularla ilgilenir. Aynı zamanda, yaşlı insanların yaşam kalitesini artırmak için sağlık bakımı, sosyal destek ve diğer hizmetlerin nasıl geliştirilebileceği konusunda çalışmalar yapar. Gerontologlar, ülkemizde geriatristlerle karıştırılabilmektedir ancak geriatristlerin, iç hastalıkları uzmanlığının ardından geriatri (yaşlıların sağlık sorunları ve hastalıkları ile ilgili tetkik, tanı, tedavi ve takip görevlerini üstlenen ve başarılı yaşlanma sürecini de yöneten tıbbi uzmanlık alanı) uzmanlık eğitimi alan hekimler olduğu bilinmelidir. Gerontolog ve geriatrist beraber çalışarak yaşlının bütüncül değerlendirmesi için kıymetli bir çaba içerisindedir. Gerontolojik değerlendirmelerde yaşlı bireyin tıbbi, fiziksel, psikolojik, fonksiyonel, çevresel ve sosyal alanları gerekli ölçeklerle ve bireysel yapılan görüşmelerle incelenip yaşlı bireye uygun hizmet modelinin oluşturulması hedeflenir. Burada amaç yaşlının yetkinlik, bağımsızlık ve yaşam kalitesini korumak için neler yapılabileceğini tespit etmek ve çözüm yolları aramaktır. Örneğin günlük yaşamın koşullarına daha iyi uyum sağlamalarını, bunların ortaya çıkardığı görevlerin üstesinden daha iyi ve başarıyla gelebilmelerini, kriz durumlarının ve problemlerin aşılmasına yardımcı olmayı hedef almaktadır” dedi.

“Randevu alarak başvurabilirsiniz”

Gerontolojik uygulamalar için hastanemiz ÇAGEM binasında Geriatri Polikliniğine randevu alarak başvurulabileceğini belirten Karaosmanoğlu; “Tüm gerontolojik uygulamalar için Geriatri Polikliniğine randevu alarak başvurabilirsiniz. Belirtilen hemen tüm uygulamalar Geriatri uzmanı ve gerontolog iş birliği ile yüksek standartlar hedeflenerek yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.