Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Yaz Futbol Okulu açıldı.

Erken yaşta çocuklarımıza sporu sevdirmek ve yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Yaz Futbol Okulu açıldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in katılımıyla düzenlenen törende 750 çocuk bugün sahaya çıkarak ilk antrenmanını yaptı. Yaz spor okulu öğrencileri ile yakından ilgilenerek sohbet eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "Siz kıymetli yavrularımızın ruhsal ve bedensel gelişimlerinize katkıda bulunmak, sporu sevdirmek ve yeteneklerinizi keşfetmenizi sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yaz spor okullarımıza hoş geldiniz" diye konuştu.