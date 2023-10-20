Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Sivas şubesi tarafından 2023-2024 sezonu açılış ve kokart töreni düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen törene Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi İbrahim Çınar, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Sivas Şube Başkanı Çetin Güçyetmez, Sivas İl Hakem Kurulu Başkanı Barış Yüksektepe, TFFHGD yönetim kurulu üyeler, hakemler ve davetliler katıldı.

Yapılan protokol konuşmaların ardından katılımcılar tarafından hakemlere plaket ve kokartları verildi. 14 hakem ise aday hakemlikten il hakemliğine terfi etti.

Yeni sezona ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı kokart töreninden sonra hakemler müzik eşliğinde eğlendi.