Sivas’ta 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu belden aşağısı felçli olan 68 yaşındaki Ahmet Demir’in akülü araba isteği yerine getirildi. 7 yaşında ki bedensel engelli kız çocuğuna ise engelli puset arabası hediye edildi.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde eşi ve çocuğuyla yaşayan Ahmet Demir (68), 6 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu belden aşağısı felç oldu. Eşi ve çocuğunun yardımıyla havaların güzel olmasıyla birlikte sadece evinin önüne çıkartılabilen Demir’in, akülü araba isteğinin Suşehri Belediye Başkanı Ahet Ayhan Kayaoğlu’na iletilmesi sonucu, yapılan görüşmelerle çözüldü. Bir derneğin temsilcisi ile yapılan görüşmeler sonucunda gönderilen akülü araba, Başkan Kayaoğlu tarafından teslim edilirken, Ahmet Demir gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan ilçe de yaşayan 7 yaşındaki bedensel engelli Defne Kuzpınar için ise hayırseverler tarafından alınan engelli puset arabası da Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu tarafından Kuzpınar ailesine teslim edildi. Başkan Kayaoğlu, bedensel engelli Defne’nin annesi Elif Kuzpınar ile bir süre sohbet ederek, aile hakkında bilgiler aldı.

"Çok teşekkür ediyorum"

Uzun zamandır akülü araba isteğinin yerine getirilmediğini ifade eden Ahmet Demir, "6 yıl öncesi bende yürüyebiliyordum. Ama rabbimden gelen bir hastalıkla böyle oldum. Arabayı gönderenlere ve aracı olan Suşehri Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum" dedi.