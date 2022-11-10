Sivas’ta bir kişi iki aracın arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Sivas’ta bir kişi iki aracın arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Mevlana Mahallesi’nde 1. Sokak’ta meydana geldi. Caner Gülhan (24) bilinmeyen bir nedenle 38 ABN 287 plakalı Fiat marka otomobil ile park halindeki 38 AET 119 plakalı Fiat marka otomobilin arasında sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçların arasında sıkışan Gülhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sıkışan şahıs Sivas Belediyesi itfaiyesi tarafından kurtarılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.