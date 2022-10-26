Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta Eylül ayında motorlu kara taşıtı sayısı 173 bin 737 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların 91 bin 282’sini otomobil, 34 bin 643’ünü traktör, 27 bin 788’ini kamyonet, 8 bin 899’unu motosiklet, 6 bin 274’ünü kamyon, 3 bin 13’ünü minibüs, bin 248’ini otobüs, 590’ını ise özel amaçlı araç oluşturdu.

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Eylül ayında 4 bin 946 aracın devri yapıldı.

Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 123’ünü otomobil, 729’unu kamyonet, 660’ını traktör, 142’sini motosiklet, 123’ünü minibüs, 120’sini kamyon, 38’ini otobüs, 11’ini de özel amaçlı araçlar oluşturdu.