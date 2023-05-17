Sivas’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde özel eğitim okulları iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul müdürleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Aslan, program öncesinde özel eğitim okullarının öğrencileri tarafından hazırlanan resim ve sanat sergisini gezerek eserler hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Aslan, serginin düzenlenmesinde emeği olan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Daha sonra Engelliler Haftası programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açış konuşmasını Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Süleyman Güler yaptı.

Güler’in ardından konuşan Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekerek, "Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi özel çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasıdır. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer çalışanlarımızla birlikte bunu sağlamak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı öğrencileri çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.

Program sonunda Şifaiye Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri için mezuniyet töreni de gerçekleştirildi. Aslan, öğrencilere diplomalarını takdim ederek tebriklerini iletti.