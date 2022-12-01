CK Çamlıbel Elektrik ile Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eylül sonunda imzalanan protokolün ardından Sivas’taki ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak başlatılan enerji okuryazarlığı eğitimleriyle iki ay içinde 500 çocuğa ulaşıldı. Proje çerçevesinde Sivas’ın merkezi dâhil 17 ilçesinde, toplam 50 okulda, yaklaşık 3 bin öğrenciyle eğitim verilmesi planlanıyor.

CK Çamlıbel Elektrik ile Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eylül sonunda imzalanan protokolün ardından Sivas’taki ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak başlatılan enerji okuryazarlığı eğitimleriyle iki ay içinde 500 çocuğa ulaşıldı. Proje çerçevesinde Sivas’ın merkezi dâhil 17 ilçesinde, toplam 50 okulda, yaklaşık 3 bin öğrenciyle eğitim verilmesi planlanıyor.

Dünyada kıt enerji kaynaklarının verimli kullanımının önemi her geçen gün artarken, CK Çamlıbel Elektrik ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ortak bir çalışmayla pilot olarak belirlenen ilk ve ortaokullarda ‘enerji okuryazarlığı’ eğitimlerine başladı. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, Sivas’ın merkezi dâhil 17 ilçesindeki toplam 50 okulda devam edecek olan eğitimlerde iki ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 öğrenciye ulaşılırken, hedef 3 bin çocuğu enerji okuryazarlığı eğitimleri ile buluşturmak.

12 Okulda Eğitimler Tamamlandı

İlkokul 3. ve 4. Sınıflar ile ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine, “elektriğin nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı” gibi konuların anlatıldığı eğitimler ilk olarak Gölova ilçesindeki Hasan Şakar İlkokulu ve Hasan Şakar Yatılı Bölge Okulu’nda verildi. CK Çamlıbel Elektrik’te görev yapan uzmanlar bugüne kadar söz konusu iki okul da dâhil olmak üzere toplam 12 okulda enerji okuryazarlığı eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerin verildiği pilot okullarda eğitim öncesi ve sonrasını kapsayan 6 aylık dönemlerdeki elektrik faturaları takip edilerek, tüketimlerini en çok düşüren 3 okula özel ödül verilmesi de hedefler arasında.

“3 bin öğrenci ile 3 bin aileye ulaşacağız”

Okuryazarlığı Projesi ile ilgili çalışmalara 2018 yılında başlandığını anımsatan CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, “Enerji kaynaklarının doğru kullanılması, hem ülke ekonomisi hem de tüketicilerimiz için büyük önem taşıyor. CK Çamlıbel Elektrik, tüketicilerin elektrik faturasındaki kalemleri tek tek görmesine olanak veren ‘şeffaf fatura’, en çok kullanılan elektrikli ev aletlerinin ne kadar elektrik tükettiğini gösteren ‘tüketim hesaplama butonu’, bilinçli elektrik kullanımını desteklemek üzere de ‘tüketici kitapçığı’ ve ‘verimlilik önlemleri’ gibi uygulamalarla tüketicileri bilgilendirme yönünde önemli adımlar attı. Ardından Sivas Valimizin himayesinde, 2019 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalanarak 20 okulda enerji okuryazarlığı eğitimlerine başladı. 2020-2021 yıllarında da belirlenen ilköğretim okullarındaki idareci ve öğretmenlere çevrimiçi ortamda enerji okuryazarlığı eğitimleri verildi. Bu eğitim öğretim yılında yeniden imzalanan protokol ile ulaşacağımız okul sayısı da 50’ye çıktı. Bu proje ile sürdürülebilir bir gelecek için çocuklarımızla birlikte ailelerinin eğitimini de sağlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz 3 bin öğrencimiz ile 3 bin aileye ulaşmak” değerlendirmesinde bulundu.