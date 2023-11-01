Sivas’ın Gemerek ilçesinde tarlaya giren çiftçiler şeker pancarı hasadına başladı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde tarlaya giren çiftçiler en tatlı hasat için kontağı çalıştırdı. Traktör arkasına bağlanan pancar sökme makinasıyla pancar söküm işlemine başlanan ilçede verim ise çiftçilerin yüzünü güldürdü. Nisan ayında ekilen şeker pancarı Turhal başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki şeker fabrikalarına gönderiliyor.

Şeker pancarı hasadına başladıklarını belirten çiftçi Kemal Pekyürek, yağışlar sayesinde verimin iyi olduğunu belirtti.