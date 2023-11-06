Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri İhsan Ünlü, Sivas’ta “Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi” konulu konferans gerçekleştirdi.

Sivas İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ünal Karataş, Alevi dedeleri ve din görevlileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, "Her birimiz Ehl-i Beyt sevdalısıyız. Ehl-i Beyt’in bize bıraktığı mirası bir sonraki nesillere aktarmakla görevliyiz. Bugün burada birlik ve beraberlik içinde oluşumuz Ehl-i Beyt’in en büyük mirasının örneklerinden biridir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri İhsan Ünlü ise, "Bizi biz yapan, ayakta tutan, güçlü yapan değerlerimiz var. Mesela Allah sevgisi gibi, Peygamber sevgisi gibi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi gibi bunlardan bir tanesi de Ehl-i Beyt sevgisidir. Bu sevgi ki ta biz Türkler olarak Orta Asya’dan İslamlaşma süreciyle gelişmeye başlayan sevgi iklimine dayanan Hoca Ahmet Yesevilerin, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Yunus Emreler gibi sevgi neferlerinin hoşgörü ırmağından çağlayıp bugünlere kadar gelen bir sevgidir" ifadelerine yer verdi.

Ehl-i Beyt’in ortak değer olduğunu vurgulayan Ünlü, "Onların sevgisini yaşatmak için asırlar boyunca çocuklarımıza Ahmet, Mehmet, Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma, Hatice, Zeynep isimlerini koymuşuz. Onların fazilet dolu yaşamları her zaman sohbetlerimizin vazgeçilmez konuları arasında yer bulmuştur. Gönül coğrafyamıza baktığımızda en çok Ehl-i Beyt isimlerinin yaygın olması tesadüf değildir. Bunun yegane sebebi Ehl-i Beyt sevgisinin insanımızın ortak paydası olmasıdır. Aşıklarımız, ozanlarımız, şairlerimiz en güzel duyguları, hüsnü ahlakı; adalet, asalet ve fazileti onlardan ilham alarak anlatmışlardır. Onlar, insanlara rol model olmuşlardır" diye konuştu.

İl Müftüsü Altunkaya ve Alevi Dedesi Abdullah Atmaca program sonunda Ünlü’ye günün anısına hediye takdiminde bulundu.