Sivas’ta 9 takımın katılımıyla düzenlenen Okullar arası küçükler hentbol il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren ekiplere kupa ve madalya verildi.

Sivas’ta 9 takımın katılımıyla düzenlenen Okullar arası küçükler hentbol il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren ekiplere kupa ve madalya verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol İl Temsilciliği’nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullar arası küçükler hentbol il birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen il birinciliği müsabakalarına 5 erkek ve 4 kız takım katılım sağladı. Maçlar sonunda erkeklerde Yahya Kemal Ortaokulu şampiyon olurken, kızlarda da Danişment Ortaokulu şampiyonluğa uzandı. Erkeklerde Dört Eylül Ortaokulu ikinci, Ovacık Ortaokulu üçüncü ve Lütfü Abay Ortaokulu dördüncü oldu. Kızlarda ise Lütfü Abay Ortaokulu ikinci, Ovacık Ortaokulu ve TED Koleji dördüncülük koltuğuna oturdu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren ekipler için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalyaları, okullara ise kupalarını Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Demir tarafından verildi.