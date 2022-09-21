Sızır kasabasından Fevzi Göksu,” Sızır da bulutlu hava aniden karardı. Arkasından bilye büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaş koşarak arabalarını içeri aldılar. Yerler beyaz oldu” dedi.

Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır kasabasında öğleden sonra yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kapalı alanlara sığınan vatandaşlar dolu yağışının bitmesini bekledi. Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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