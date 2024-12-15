Sivas’ta bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Gültepe Mahallesi Gültepe Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli sobanın devrilmesiyle evde yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.