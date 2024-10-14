Sivas Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Yavuz Selim Ortaokulu ve Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yürütülen hafta sonu Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet ederek gelecek hedefleri hakkında bilgi alan Yener, DYK eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Öğrencilerden kurslarda verilen eğitimler ve Millî Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulan EBA, ÖDS ve OGM Materyal gibi dijital eğitim platformlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Yener, “Devletimiz tüm imkânlarını sizlerin en iyi eğitimi alabilmeniz için seferber etmekte, bu yönde önemli çalışmalar yürütmektedir. Sizlerden isteğimiz ve beklentimiz ise bu imkânları en iyi şekilde değerlendirmeniz ve hem kendi geleceğiniz hem de ülkemizin geleceği için hayaller kurmanız, çok çalışmanızdır" dedi.

Yener, DYK eğitimlerini gerçekleştiren öğretmenlerle de bir süre sohbet ederek, görüş ve önerilerini dinledi.