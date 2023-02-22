6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Sivas’ta aileleriyle birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başlatıldı.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Sivas’ta aileleriyle birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başlatıldı.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen kurslar öncesinde öğrencilerin hazırbulunuşluğunu tespit etmek için seviye tespit sınavı da yapıldı.

KYK Kriz Masası Koordinasyon Sorumlusu ve Ulaş İlçe Kaymakamı Selçuk Baş, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, DYK’lara katılan öğrencilerle KYK Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek sohbet etti. Sohbetin ardından öğrenciler, seviye tespit sınavına katıldı.

38 öğrenci ise HEM’de düzenlenen DYK’lara katılıyor

KYK yurtlarında 144 öğrenci için 2 sayısal, 2 eşit ağırlık olmak üzere 4 sınıf oluşturuldu. Öğrenciler, bu sınıflarda haftada 4 gün 6 saat kurslara katılım sağlayacak. Ayrıca, mahallelere yerleşen misafir öğrencilere yönelik de Halk Eğitimi Merkezi binasında devam eden DYK’lar için planlama yapıldı. Bu kurslara ise 38 öğrencinin katılım sağladığı belirtildi.

DYK’lara katılan öğrencilere ayrıca ücretsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı kaynak kitap setleri de dağıtıldı.