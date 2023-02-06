Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin etkileri Sivas’ta hissedildi. Sivas’ta depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken şehir merkezi Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir binada çatlaklar oluştu. Bina emniyet güçleri tarafından tahliye edildi. Öte yandan Sivas’ın Gürün ilçesi Şuçatı köyünde kerpiç bir binada hasar oluştu. Kriz merkezi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.

Sivas’ta depremden etkilenen bir bina tahliye edilirken kerpiç bir binada hasar meydana geldi.

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