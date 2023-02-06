Sivas’ta yaşanan deprem anı saniye saniye bir nalbur dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas’ta yaşanan deprem anı saniye saniye bir nalbur dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin etkileri Sivas’ta da hissedildi. Sivas’ın Gürün İlçesi Karayar mahallesinde bulunan bir nalbur dükkanında deprem anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler depremin şiddetini gözler önüne sererken duvarda asılı olan pano ve cam çerçeveler sarsıntının etkisiyle yere düştü. Dükkan sahibi Mehmet Şakar, kendi dükkanında da zarar meydana geldiğini söyleyerek depremi yaşayan bütün illere geçmiş olsun dedi. Öte yandan Gürün Bahçeiçi köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisi içerisinde depremin etkisiyle hasar meydana geldi.

“34 araç 188 personel deprem bölgesine yola çıktı”

Sivas merkezde ise acil olarak toplanan il koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ise toplamda 34 araç ve 188 personelin deprem bölgelerine yola çıktığını belirterek, “Şuan için tarafımıza intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yok. Bir taraftan tarama çalışmalarımız devam ediyor. Merkezde bir binada çatlaklar oluştuğu ve Gürün ilçesinde boş bir binanın yıkıldığı yönünde bir bilgi var. Onun dışında Sivas’ta bir sıkıntı gözükmüyor. Şuan için depremin yaşandığı diğer illere yoğunlaştık. Toplamda 34 araç 188 personel Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep bölgesine hareket etmiş durumda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Şuan için resmi bir bilgi gelmedi fakat bende büyük ihtimal Malatya iline görevlendireceğim” şeklinde konuştu.